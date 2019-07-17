القضاء العراقي يستدعي محافظ واسط بعد اعتدائه على ضابط (فيديو)

أصدر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، مذكرة قضائية باستدعاء محافظ واسط، محمد المياحي، بعد اعتدائه على ضابط في إحدى النقاط الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، بحسب وثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية عراقية.

وينتمي المياحي إلى تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وتسلّم منصبه محافظًا لواسط قبل أشهر.

وأبدى ناشطون ومدوّنون عراقيون غضبهم واستياءهم من واقعة الاعتداء هذه بحق ضابط في الشرطة أثناء تأديته واجبه عند إحدى نقاط التفتيش.

وأظهر مقطع مصور متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، المحافظ المياحي وهو يعتدي على ضابط برتبة رائد عند نقطة أمنية، قيل إنها بين بغداد والكوت.

وأثار الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة جدلًا في الأوساط الشعبية، ما دفع بوزير الداخلية ياسين الياسري باستقبال الضابط المعتدي عليه ويدعى محمد رياض، كما وجّه الوزير بسحب قوة الحماية من محافظ واسط، احتجاجًا على فعله.

وفي أعقاب ذلك، خرج المحافظ ليبرر موقفه بأن يعتذر للضابط والمواطنين، عندما أرجع تصرفه إلى أنّ ضابط النقطة الأمنية كان لا مباليًا عندما توجه إليه للحديث معه بشأن الازدحام والكثافة المرورية في الطريق.