سائق بالسعودية يصدم سيارة بضع مرات بشكل متعمد (فيديو)

سائق بالسعودية يصدم سيارة بضع مرات بشكل متعمد (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

ألقت الأجهزة الأمنية في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية القبض على قائد مركبة قام بشكل متعمد بصدم مركبة أخرى متوقفة أمام منزل صاحبها، بضع مرات.

وأظهرت كاميرا مراقبة في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مركبة رباعية وهي تضرب مرارًا وتكرارًا مركبة رباعية بيضاء متوقفة أمام منزل، بشكل متعمد، بهدف إتلافها.

ولم يتضح المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة وملابساتها، كما لم يتم الكشف عن هوية الجاني.

يذكر أن واقعة مشابهة لصدم مركبة بشكل متعمد وقعت في القصيم مطلع الشهر الحالي، إذ تعمد شاب برفقة آخر صدم مركبة مركونة أمام منزل صاحبها، كما ترجل من السيارة وقام بتهشيم زجاج نوافذها، ليتم القبض عليهما في وقت لاحق.

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