سائق بالسعودية يصدم سيارة بضع مرات بشكل متعمد (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية القبض على قائد مركبة قام بشكل متعمد بصدم مركبة أخرى متوقفة أمام منزل صاحبها، بضع مرات.

وأظهرت كاميرا مراقبة في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مركبة رباعية وهي تضرب مرارًا وتكرارًا مركبة رباعية بيضاء متوقفة أمام منزل، بشكل متعمد، بهدف إتلافها.

فيديو: الأمن العام: القبض على قائد مركبة تعمد صدم سيارة أمام منزل صاحبها بـ #خميس_مشيط. pic.twitter.com/tm7OlqAD93 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) July 16, 2019

ولم يتضح المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة وملابساتها، كما لم يتم الكشف عن هوية الجاني.

يذكر أن واقعة مشابهة لصدم مركبة بشكل متعمد وقعت في القصيم مطلع الشهر الحالي، إذ تعمد شاب برفقة آخر صدم مركبة مركونة أمام منزل صاحبها، كما ترجل من السيارة وقام بتهشيم زجاج نوافذها، ليتم القبض عليهما في وقت لاحق.