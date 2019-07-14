سيدة تلقي بنفسها من نافذة مستشفى بعد أسبوع من ولادة طفلها

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أقدمت سيدة عشرينية على إلقاء نفسها من الطابق الأول لأحد المستشفيات في الأردن، أثناء مراجعتها الطبيب بعد أسبوع واحد فقط من ولادتها. وقال مصدر طبي في مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط، وسط الأردن، إن السيدة ”راجعت المستشفى بعد أسبوع من ولادة طفلها؛ للكشف على جروح بعد الولادة“. وأضاف أن ”العاملين في المستشفى تفاجأوا بإلقائها نفسها…