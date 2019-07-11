الشرطة الكويتية تفض شجار زوجين مصريين بالقوة في الشارع

تبادل زوجان مصريان في دولة الكويت الضرب في شقتهما قبل أن ينتقلا بشجارهما إلى الشارع، حيث وجه كل منهما شتائم بذيئة للآخر، وأخذ كل منهما يعاير الآخر على مرأى ومسمع من المارة الذين تجمعوا في المكان.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن خلافًا أسريًا اندلع بين الزوجين تطور إلى تبادل ضرب داخل مسكنهما، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث خرجت الزوجة تصرخ في الشارع، ولحق بها زوجها وتبادلا الضرب على مرأى ومسمع الناس الذين تجمهروا حولهما.

وإثر بلاغ لرجال الأمن، تم ضبط الزوجين اللذين رفضا فض النزاع إلا بعد تدخل القوة الأمنية، وتم اقتيادهما إلى مركز الشرطة، وسجلت بحقهما قضية تبادل ضرب وسب وقذف وتهديد.

وادعى كل منهما أن الآخر بدأ بالمشاجرة، فيما قال الزوج إن زوجته قامت بضربه بعصا على رأسه الأمر الذي أغضبه، وتمت إحالة الزوجين للتحقيقات للوقوف على ملابسات المشاجرة.