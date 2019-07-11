الكويت.. انقسام حول بيان الداخلية بشأن الشاب ”البدون“ المنتحر

تباينت ردود الفعل بين النشطاء في الكويت، حول بيان وزارة الداخلية الذي ذكرت فيه تفاصيل حول الشاب عايد حمد مدعث، أحد أبناء فئة ”البدون“، الذي أقدم على الانتحار قبل أيام، وأثارت وفاته تفاعلًا من قبل النشطاء والحقوقيين والأكاديميين.

واتجهت الآراء التي أدلى بها النشطاء، من حقوقيين وأكاديميين، اتجاهين مختلفين، أحدهما ”استنكر بيان الوزارة ورفضه بحجة التشهير بشخص بعد وفاته“، في حين اعتبره آخرون أنه ”وضّح حقيقة استغلال البعض لحادثة الانتحار ولم يكن تشهيرًا“.

وكانت وزارة الداخلية ذكرت في بيان رسمي، أن الشاب المنتحر كان قد حاول الانتحار مرات عدة في أوقات سابقة، مؤكدةً أنه من مدمني المخدرات، وأرباب السوابق، وسبق اتهامه في 12 قضية مختلفة.

وعلق المحامي هاني حسين على بيان الوزارة، قائلًا: ”يا إخوان الانتحار له أصوله وشروطه يجب أن يكون حسن السيرة والسمعة.. وأن لا يكون سبق وأن حكم عليه بجنحة أو جناية ما لم يرد إليه اعتباره يجب أن يكون له راتب دائم.. أو خبرة 10 سنوات من مقر عمله بطاقة أمنية أو هوية سارية المفعول غير ذلك لن تحفظ كرامته بعد الانتحار وقد أعذر من أنذر“.

يا اخوان الانتحار له اصوله وشروطه يجب ان يكون حسن السيرة والسمعة..وان لا يكون سبق وان حكم عليه بجنحه او جناية ما لم يرد اليه اعتباره يجب ان يكون له راتب دائم..او خبرة ١٠سنوات من مقر عمله بطاقة امنية او هوية سارية المفعول غير ذلك لن تحفظ كرامته بعد الانتحار وقدر اعذر من انذر — المحامي هاني حسين???????? (@HanihussainL) July 11, 2019

وتساءلت الكاتبة أسيل أمين عن الصحة القانونية للتشهير بشخص متوفى: ”هل التشهير بشخص ومتوفى أيضًا قانوني يا وزارة الداخلية؟“.

هل التشهير بشخص و متوفى أيضًا قانوني يا وزارة الداخلية؟ pic.twitter.com/BzmG5LUex7 — أسيل أمين (@AseelAmin) July 11, 2019

وتعهدت المحامية أطياب الشطي بمقاضاة وزارة الداخلية؛ بتهمة التشهير بالشاب المنتحر، ”على إثر نشر وزارة الداخلية الصحيفة الجنائية لذوي البدون المنتحر أتطوع بمقاضاة وزارة الداخلية ضد التشهير والمطالبة بالتعويضات المادية والأدبية لذوي المنتحر“.

على أثر نشر وزارة الداخلية الصحيفة الجنائية لذويي البدون المنتحر

اتطوع بمقاضاة وزارة الداخلية ضد التشهير و المطالبة بالتعويضات المادية و الأدبية لذويي المنتحر

ارجو التواصل — Atyab Alshatti (@AtyabAshatti) July 10, 2019

ورغم التفاعل والتعاطف مع ذوي الشاب المنتحر، رحب آخرون ببيان الوزارة، ومنهم الكاتب والباحث السياسي مشعل النامي، الذي قال: ”لم تفضح وزارة الداخلية أي أحد قط.. لكن استغلال بعض الانتهازيين لحادثة الانتحار جعل وزارة الداخلية تضطر لأن توضح الحقيقة“.

لم تفضح وزارة الداخلية أي أحد قط..لكن استغلال بعض الانتهازيين لحادثة الانتحار جعل وزارة الداخلية تضطر لأن توضح الحقيقة pic.twitter.com/5VfOP1AXJn — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) July 10, 2019

وفي ذات السياق، علق الناشط السياسي أسامة مشاري الخشرم موجهًا كلامه للنائب عادل الدمخي الذي يتخذ موقفًا متعاطفًا مع قضية ”البدون“.

#النائب_عادل_الدمخي#دكتور_حسن_جوهر هل هذه النوعية من البشر تريدون تكويتهم و مشاركتهم لكم وطنكم؟

اهو كره للكويت ام ماذا نفهم من تصريحاتكم و تحركاتكم ؟???? https://t.co/jLvX5i4JKk — أسامة مشاري الخشرم (@O_Alkhashram) July 10, 2019

وقال الناشط، ”النائب عادل الدمخي، هل هذه النوعية من البشر تريدون تكويتهم ومشاركتهم لكم وطنكم؟ أهو كره للكويت أم ماذا نفهم من تصريحاتكم وتحركاتكم ؟“.

وكان الشاب عايد حمد مدعث من فئة ”البدون“ في الكويت، أقدم في الـ 7 من شهر تموز/ يوليو الجاري، على الانتحار شنقًا بحبل داخل غرفة بمدينة سعد العبدالله في محافظة الجهراء، وتم نقل جثته إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، قبل أن يتم تسليمه لعائلته ودفنه.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن ”الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثير منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون“.