السلطات الأمريكية: المفقود السعودي بشلالات نياجرا قاسم عداوي ”لم ينجُ“

أعلن شقيق زوجة المبتعث السعودي قاسم عداوي، الذي فقد خلال التقاطه صورًا، عند شلالات نياغرا الأمريكية، إن ”الآمال صارت ضعيفة بالعثور عليه حيًا“.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، قال الدكتور محمد العداوي، إن السلطات الأمريكية أطلعته على مقطع فيديو يؤكد سقوط نسيبه في الشلالات، لافتًا إلى أن الفيديو أظهر سقوطه وانجرافه في المياه بشكل يثبت عدم نجاته، وهو ما أبلغته به السلطات الأمريكية.

وأوضح أن عمليات البحث من قبل السلطات الأمريكية مستمرة، حتى العثور على جثته.

يذكر أن القنصلية السعودية في نيويورك، سبق وأن أصدرت بيانًا، ذكرت فيه أن قاسم عداوي ترك عائلته في السيارة، ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته طول غيابه قامت بإبلاغ الشرطة في حينه.