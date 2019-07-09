شاهد اصطدام هيلوكوبتر بطائرة سياحية (فيديو)‎

كشفت السلطات الإيطالية عن مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام هيلوكوبتر بطائرة سياحية فوق جبال الألب، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

ويظهر مقطع الفيديو المروع الذي أصدره فريق ”سوكورسو ألبينو“ لعمليات الإنقاذ في جبال إيطاليا، حادث اصطدام المروحية بطائرة سياحية في الجو بعد دقائق من إقلاعها.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، سجل الفيديو كاميرتين ”GoPro“ عُثر عليهما في موقع تحطم المروحية بالقرب من منتجع التزلج ”لا ثولي“، في وادي أوستا في شمال غرب إيطاليا.

ويجمع المقطع المنشور ما سجلته الكاميرتان، حيث كانت واحدة تسجل المشهد من داخل المروحية، بينما كانت الأخرى موجهة نحو النافذة الأمامية.

ووفقًا للتقارير، أدى الحادث الذي وقع قبل أيام، إلى تناثر حطام الطائرتين في الجو قبل أن يسقط على الأرض.

وقال متحدث باسم الشرطة الإيطالية، إن الطائرة السياحية الفرنسية دخلت المجال الجوي الإيطالي دون إبلاغ برج المراقبة الجوية، ولذلك لم تعلم المروحية أن الطائرة ذات الأربعة مقاعد قادمة للهبوط.

وقد اصطدمت الطائرتان بعد دقائق فقط من إقلاع المروحية، وأكد مسؤولو الإنقاذ مقتل 5 أشخاص في مكان الحادث، قبل العثور على جثتين أخريين في الثلج في اليوم التالي.

وتم نقل 2 من الناجين، وهما قائد الطائرة الفرنسية ومواطن ألماني كان على متن المروحية، إلى المستشفى بإصابات بجروح خطيرة، وكشفت السلطات أن الوفيات شملت مواطنين فرنسيين وسويسريين وإيطاليين وبلجيكيين.