اختفاء لاعبة كرة قدم في بحيرة كومو شمال إيطاليا

أعلن فريق يونغ بويز السويسري، أن اللاعبة فلوريجانا إسماعيلي قائد الفريق النسائي ولاعبة المنتخب السويسري للسيدات، والبالغة من العمر 24 عامًا، اختفت في بحيرة كومو شمال إيطاليا، منذ مساء السبت.

وبحسب الفريق السويسري، فإن السلطات الإيطالية تواصل البحث عن اللاعبة الدولية السويسرية، وتأمل في أن تكون النهاية سعيدة، مؤكدًا أنه يتواصل بشكل دائمٍ مع عائلتها والمقربين منها.

وتقضي فلوريجينا إسماعيلي عطلتها جنوب إيطاليا، حيث اشترت رفقة صديقتها قاربًا مطاطيًا ونزلت لبحيرة كومو، بعد ظهر يوم السبت، ولم يظهر لها أثر بعد ذلك.

وبحسب السلطات الإيطالية، فإن عملية البحث التي جرت، يوم السبت، حتى ساعة متأخرة من الليل، عبر فرقٍ للغطس لم تسفر عن أي نتائج، وواصلت السلطات بحثها، اليوم الأحد.

وتلعب إسماعيلي في المنتخب السويسري منذ 2014، حيث شاركت في 33 لقاءً دوليًا، وسجلت 3 أهداف.