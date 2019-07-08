مسؤول إيراني: أكثر من 100 جريح في زلزال جنوبي البلاد

أعلن رئيس قسم الطوارئ في وزارة الصحة بمحافظة خوزستان جنوب إيران ”محمد أمين زرغر“، أن عدد المصابين نتيجة الزلزال الذي ضرب مقاطعة مسجد سليمان بمحافظة خوزستان ”وصل إلى 104 أشخاص“، مشيرًا إلى أن ثلاثة من الجرحى في حالة حرجة.

وكانت مصادر طبية وحكومية إيرانية، قالت في وقت سابق، إن الزلزال بمدينة مسجد سليمان شرق خوزستان كان بقوة 5.7 على مقياس ريختر، وخلف قتيلًا وإصابة 4 آخرين بجروح“.

وعن حجم الأضرار التي لحقت بمدينة مسجد سليمان، قال كيمرث حاجي زاد، المدير العام لإدارة الأزمات في مقاطعة خوزستان، إن ”أكثر من 100 قرية في المنطقة تأثرت بالزلزال“.

وقال حاجي زادة لوكالة أنباء العمال الإيرانية ”إيلنا“، إن ”حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي وقع في مدينة مسجد سليمان ما زال مجهولًا“، مضيفًا أن ”8 منازل دمرت بنسبة 50% في عدد من القرى المحطية بمدينة مسجد سليمان التي تأثرت بسبب قوة الزلزال“.

وأضاف أن ”المستشفى العام لمدينة مسجد سليمان تضرر بشكل كبير، وتم نقل المرضى منه خوفًا من هزات ارتدادية“، لافتًا إلى أن ”خمس هزات ارتدادية تعرضت لها مدينة مسجد سليمان اليوم بدرجات متفاوتة“.