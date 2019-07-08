وزارة الدفاع الفلبينية تجري تحقيقًا منفصلاً في اختفاء الطيار السعودي عبدالله الشريف

أكدت وزارة الدفاع الوطنية الفلبينية عزمها إجراء تحقيق منفصل في حادثة اختفاء الطيار السعودي عبدالله الشريف، الذي خرج في رحلة تدريبية منتصف مايو/أيار الشهر الماضي مع مدربه الفلبيني، واختفيا في منطقة أوكسيدنتال ميندورور الفلبينية.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن إجراء وزارة الدافع الفلبينية جاء بعد لقاء السفير السعودي لدى مانيلا بوزير الدفاع الفلبيني، لمناقشة قضية اختفاء ”الشريف“.

وقالت أسرة المخطوف، في وقت سابق، إنها ترجح اختطاف عبدالله الشريف، مؤكدة أنه تم تحديد جهات داخل دائرة الاتهام.

ويدرس عبدالله الشريف مع شقيقه في الفلبين، الطيران على نفقتهما الخاصة، وذهبا للتدريب، وخرج عبدالله مع مدربه للتدريب ليختفيا في 17 مايو ولم يعثر لهما على أي أثر حتى الآن.

وبعد بحث مكثف، لم يتم العثور سوى على حقيبة بداخلها هوية قائد الطائرة (المدرب) وبطاقات بنكية وصور شخصية له مع أحد الصيادين.