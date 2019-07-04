بيان سعودي حول اختفاء الطيار عبدالله الشريف في الفلبين

أصدرت السفارة السعودية في الفلبين، اليوم الخميس، بيانًا حول آخر مستجدات قضية اختفاء الطيار السعودي عبدالله الشريف في الفلبين.

وقالت السفارة في بيانها، إن السفير عبدالله البصيري التقى مدير هيئة الطيران الفلبيني لبحث القضية وتبادل المعلومات والاطلاع على آخر نتائج التحقيقات.

وأفاد الجانبان بأن جميع الجهات لازالت تعمل وتبحث وتحقق في هذه القضية.

سفير #خادم_الحرمين_الشريفين لدى #الفلبين يلتقي بمعالي مدير عام هيئة الطيران المدني الفلبيني بشأن قضية اختفاء المواطن/ عبدالله خالد الشريف pic.twitter.com/Oqd0KW5ug6 — السفارة في الفلبين (@KSAembassyPH) July 4, 2019

ويدرس عبدالله الشريف مع شقيقه في الفلبين، الطيران على نفقتهما الخاصة، وذهبا للتدريب، وخرج عبدالله مع مدربه للتدريب ليختفيا في 17 مايو ولم يعثر لهما على أي أثر حتى الآن.

وبعد بحث مكثف، لم يتم العثور سوى على حقيبة بداخلها هوية قائد الطائرة (المدرب) وبطاقات بنكية وصور شخصية له مع أحد الصيادين.

وأكدت عائلة ”الشريف“ أن المعلومات التي لديها تفيد بأن الطائرة مختفية ولم تتحطم، وأن عبدالله ومرافقه المدرب الفلبيني على قيد الحياة، مناشدة السفارة السعودية بذل المزيد من الجهود.