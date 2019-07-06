انتشال 15 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل التونسية

انتشلت السلطات المحلية في تونس 15 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل محافظة مدنين جنوب البلاد، بعد أيام على غرق قارب مطاطي كان على متنه أكثر من 80 مهاجرًا، وفق ما أعلنه رئيس الهلال الأحمر التونسي اليوم السبت.

و قال المنجي سليم، في تصريح لإذاعة ”شمس أف أم“ المحلية، إنّ ”12 جثة تم العثور عليها اليوم السبت تعود للمركب المطاطي الذي غادر ميناء الزوارة الليبي يوم الإثنين الماضي، وعلى متنه 86 مهاجرًا في رحلة غير شرعية نحو إيطاليا قبل أن يغرق“.

من جهة أخرى، عثرت قوات الأمن اليوم السبت، على 3 جثث لمهاجرين غير شرعيين في ميناء الكتف في محافظة بنقردان على الحدود الليبية، كما أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الحرس التونسي حسام الدين الجبابلي، أنه تمّ العثور على جثة امرأة ليل الخميس- الجمعة على شاطئ مدينة جرجيس من محافظة مدنين، ليرتفع بذلك عدد الجثث إلى 15 جثة.

وقال مصدر أمني، إن البحث جار لتحديد هوية المهاجرين وسط توفر معلومات بأن الجثث تعود إلى لاجئين أفارقة بسبب لون بشرتهم السمراء.

وتواصل وحدات الحرس البحري التونسي عمليات البحث عن باقي المهاجرين المفقودين قبالة سواحل مدينة جرجيس التابعة لمحافظة مدنين القريبة من الحدود الليبية.

من جهة، أخرى قال منجي سليم، إن ”4 أشخاص تم إنقاذهم في البداية أبلغوا خفر السواحل التونسي بأن القارب غرق قبالة سواحل جرجيس، ثم أعلن بعد ذلك أن أحد الناجين الأربعة تُوفي لاحقًا في المستشفى وتم إيواء البقية بأحد المراكز التابعة للهلال الأحمر التونسي“.

وأعلن المسؤول في منظمة الهجرة الدولية وجدي بن محمد، الخميس، أن أكثر من 80 مهاجرًا باتوا في عداد المفقودين قبالة السواحل التونسية بعد انطلاقهم من ليبيا الإثنين، وغرق القارب الذي يقلهم.

وأكد أحد الناجين وهو من مالي خلال لقائه بوجدي بن محمد، أن القارب غرق مساء الإثنين الماضي، وأنه ”يجهل مصير المفقودين“.