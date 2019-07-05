تونس تمدد حالة الطوارئ شهرًا إضافيًا‎

قرّر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تمديد حالة الطوارئ في بلاده لمدة شهر ابتداء من اليوم الجمعة، حسب بيان رسمي، صدر اليوم عن رئاسة الجمهورية.

وأواخر 2015، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.

وعاشت تونس، الأسبوع الماضي على وقع تفجيرين انتحاريين استهدفا العاصمة، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين، إضافة لـ3 مدنيين توفي أحدهم أمس.

وفجر الأربعاء، أعلنت الداخلية التونسية أن إرهابيًا مطلوبًا من قِبلها على خلفية تفجيرات الخميس، فجّر نفسه، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، بإحدى ضواحي العاصمة، باستخدام حزام ناسف كان يرتديه، أثناء إطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن.

وتعيش تونس، منذ مايو 2011، أعمالًا إرهابية تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلًا ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

يشار إلى أن تنظيم داعش كان قد أعلن أن الانتحاري الذي فجر نفسه خلال مطاردة قوات الأمن التونسية له، الثلاثاء، ينتمي للتنظيم، كما أعلن أيضًا تبنّيه للتفجيرين الانتحاريين وسط تونس العاصمة.