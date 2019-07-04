توقيف رجل أفرغ قارورة ماء على رأس مؤسس ”بايدو“ الصينية‎

أوقفت شرطة بكين رجلًا أفرغ قارورة مياه على رأس مؤسس مجموعة ”بايدو“، روبن لي، لدى إلقائه كلمة في مؤتمر عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، على ما أعلنت السلطات الخميس.

وكان ”لي“ يلقي كلمة عن تطوير السيارات الذاتية القيادة المصممة من شركته، خلال مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي الأربعاء، حين باغته رجل وأفرغ قارورة ماء على رأسه.

وقد بدت الصدمة على وجه الملياردير الصيني الذي شارك في تأسيس مجموعة ”بايدو“ الصينية العملاقة في مجال الإنترنت، وبادر إلى توجيه السؤال بالإنكليزية للرجل الذي رماه بالمياه ”ماذا دهاك؟“.

وعلق روبن لي بوجه وقميص مبللين، قائلًا ”الجميع يمكنهم أن يروا أن طريق تطوير الذكاء الاصطناعي محفوف بالحوادث غير المتوقعة“، قبل استئناف عرضه تحت التصفيق.

وقد أجرت الشرطة تحقيقًا بعدما اشتكى موظفو ”بايدو“ من قيام رجل ”بتعكير صفو نشاط للشركة“.

وأودع مشتبه به يدعى تشينغ قيد التوقيف الإداري لخمسة أيام بتهمة ”التسبب بإشكال وافتعال مشكلة“، على ما أعلنت شرطة منطقة تشاويانغ في رسالة عبر خدمة ويبو للتدوينات المصغرة.