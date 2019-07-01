تطورات جديدة بشأن حادثتي ”تنمر الفجيرة“ و“حافلة كلباء“ في الإمارات

أودعت نيابة الفجيرة وكلباء في دولة الإمارات، 9 متهمين بالاعتداء في مقطعي فيديو انتشرا مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووثقا حادثتي تنمر لطلبة في الفجيرة وحافلة مدرسة في كلباء، قسم الرعاية المجتمعية بالفجيرة والشارقة، التابع لوزارة الداخلية.

وأكدت النيابة العامة في كلباء (إحدى مدن إمارة الشارقة) توليها التحقيق، في حادثة اعتداء طلبة على آخر داخل حافلة مدرسة، ونشر المقطع عبر مواقع التواصل، دون إذن صاحبه، حيث من المقرر أن يمثل 7 متهمين في الواقعة أمام محكمة كلباء صباح الخميس المقبل، حسب صحيفة ”الإمارات اليوم“..

وأقرّ خمسة متهمين في واقعة ”حافلة كلباء“، بينهم شقيقان يدرسان في مرحلتين دراسيتين مختلفتين، بما وجه إليهم من تهم الاعتداء بالضرب، والسب والقذف، وإضافة إلى التصوير، والنشر دون إذن صاحبه، فيما تم إيداع اثنين آخرين، وجهت لهما تهمة الاعتداء على الجانيين الرئيسين في داخل المدرسة، للانتقام منهما، دفاعًا عن المجني عليه.

وفي واقعة ”تنمر الفجيرة“، تم إيداع متهمين اثنين، على خلفية تعدي بالضرب على المجني عليه داخل الفصل الدراسي، وتصويرالواقعة ونشرها عبر مواقع التواصل.

وسبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن واقعة ”تنمر الفجيرة“، والتي انتشرت في أعقاب واقعة تنمر داخل حافلة مدرسة كلباء، قديمة وتعود إلى 3 أشهر، وسبق أن حققت في أسبابها، وطبقت على الطلبة لائحة إدارة الاسلوب الطلابي.

وكان طلاب واقعة الفجيرة اعتدوا على زميل لهم داخل الفصل الدراسي، كان بينهم سوء تفاهم، لكن الواقعة انتهت بتصالحهم، إلا أن الطلبة تم استدعاؤهم لاحقًا بعد انتشار مقطع الفيديو مجددًا.

وانتشر قبل عدة أيام، مقطع فيديو يوثق اعتداء مجموعة طلبة على آخر يعاني من إعاقة بصرية داخل حافلة مدرسة في كلباء، ما أثار جدلاً بين ناشطين على مواقع التواصل، ودفع شرطة الشارقة ووزارة التربية لفتح تحقيق في الواقعة.