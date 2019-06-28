الإمارات.. إيداع المتهمين بـ“فيديو التنمر“ على طالب داخل باص ”دار الأحداث“

أمرت نيابة كلباء في دولة الإمارات، بإيداع 5 متهمين في قضية ”فيديو التنمر“ داخل باص مدرسة، في دار رعاية الأحداث بالشارقة، على ذمة التحقيقات في القضية.

كما أمرت بتوقيف متهمين إضافيين، في القضية التي اعترف المتهمون الثلاثة الرئيسيون فيها بمشاركتهم في الاعتداء بالضرب والسب على المجني عليه داخل الباص.

ووفق صحيفة ”الاتحاد“ المحلية، فقد وجهت النيابة العامة لأربعة متهمين تهمة التعدي بالضرب والسب والقذف في حق الضحية، ووجهت للمتهم الخامس تهمة تصوير مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي دون علم الشخص المتضرر.

وأقر المتهمون جميعًا في التحقيقات بقيامهم بضرب الضحية وسبه وتعنيفه، مبررين أن تصرفهم جاء كردة فعل؛ بسبب قيام الضحية بسبهم بألفاظ نابية.

كما أمرت نيابة كلباء بإيداع حدثين دار رعاية الأحداث في الشارقة، في قضية ذات صلة، تم فيها الاعتداء على الجاني الرئيسي في ساحة المدرسة بعد نشر الفيديو، وقبل بدء الامتحانات، وذلك من قبل طلاب لا يمتون بصلة للضحية.

وكان ولي أمر الجاني الرئيسي في قضية ”فيديو التنمر“ قد تقدم ببلاغ، أمس الخميس، لمركز شرطة كلباء، ادعى فيه قيام طالبين بالاعتداء على نجله قبل بدء الامتحان بالسب والضرب على الوجه ومناطق متفرقة بجسمه.

يذكر أن مقطع فيديو تم تداوله قبل عدة أيام، يوثق قيام عدة طلبة لا يتجاوزون الثانية عشرة من عمرهم، بالاعتداء على طالب آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل باص مدرسة، وما لبث أن تسبب المقطع المتداول بغضب بين ناشطين، ودفع شرطة الشارقة لفتح تحقيق بالواقعة، كما تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل وزارة التربية والتعليم.