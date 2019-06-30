بالفيديو.. حريق هائل في مخيم للمهاجرين في المغرب

اندلع حريق هائل يوم الأحد، داخل مخيم للمهاجرين غير الشرعيين وسط مدينة الدار البيضاء في المغرب، خلف خسائر مادية وصفت بالفادحة.

واشتعل الحريق بسبب انفجار اسطوانة غاز البوتان التي يستخدمها المهاجرون في الطبخ والتدفئة.

وهذا المخيم مكون في معظمه من خيم بلاستيكية وبيوت خشبية، استخدمها مهاجرون من جنوب الصحراء الإفريقية، وهو يوجد قرب محطة أولاد زيان، أكبر محطة لنقل المسافرين في المدينة، وأيضًا وسط أحياء سكنية، ما يجعل التهديد مضاعفًا.

وسبق أن نشب حريقان مشابهان بنفس المخيم، في كانون الأول/ ديسمبر وحزيران/ يونيو من العام 2018، ورغم فتح تحقيق بخصوص الحريقين، والمطالب المتزايدة لسكان المنطقة بإيجاد حل للمخيم، إلا أن السلطات تقف عاجزة أمام الأمر.