هجوم مخيف على حافلة ركاب بالدار البيضاء في المغرب (فيديو)

يعيش المغاربة لا سيما مستخدمي وسائل النقل العامة، مخاوف ”غريبة من نوعها“، جراء حالة الاعتداء المتكررة على حافلات نقل الركاب العامة التي تشهدها البلاد مؤخرًا.

وتكرار الهجوم على حافلات النقل في المدن الكبرى في المغرب تحوّل إلى ظاهرة ”مُخيفة“، تُثير فزع مستخدمي وسائل النقل العامة، حيثُ تعرضت حافلة إلى هجوم من قبل أشخاص مجهولي الهوية.

ويأتي الهجوم الأحدث بعد أقل من 3 أسابيع على واقعة السرقة التي تعرض لها ركاب حافلة بمدينة القنيطرة، عندما استولت عصابة على ما بحوزة الركاب من نقود وهواتف.

ووثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لحظة هجوم نفذها مجهولون على حافلة ركاب وسط أحد شوارع مدينة الدار البيضاء في المغرب.

ويظهر خلال الفيديو، أشخاص مجهولون يحملون أسلحة بيضاء، قاموا بإيقاف حافلة مليئة بالركاب وسط الشارع، ثم قاموا بكسر باب زجاجي، ومهاجمة الركاب، الذين فروا هاربين.

ورجح بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن يكون منفذو الهجوم من متعاطي المخدرات، إذ إنهم قاموا بملاحقة بعض الركاب رغم فرارهم، وسط صيحات سيدة تظهر بوضوح وهي تستنجد بوالدها.

ولم يصدر بعد، أي بيان رسمي، يوضح أسباب الهجوم أو عدد الأشخاص الذين نفذوا الهجوم، وما إذا كانت هناك أرقام حول أي إصابة بشرية أو حصر الخسائر المادية.