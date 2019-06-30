السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض تخوض عراكًا في كوريا الشمالية (صور)

أُصيبت السكرتيرة الصحفية الجديدة للبيت الأبيض، ستيفاني جريشام، بكدمات في جسمها، إثر مشاجرة مع مسؤولين من كوريا الشمالية.

ودخلت جريشام في ”شجار شامل“ مع الكوريين الشماليين قبل الاجتماع بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون أثناء محاولتها تنظيم وضع الصحافة الأمريكية في موقعها.

وانضمت ”جريشام“، التي تبدأ عملها رسميًا يوم الإثنين إلى الرئيس الأمريكي في رحلته إلى قمة مجموعة العشرين في اليابان وكانت معه في نزهة تاريخية للمنطقة المجردة من السلاح إلى أراضي كوريا الشمالية يوم الأحد.

وخرجت من الاجتماع برضوض وكدمات بعد مشاجرة بين المراسلين وحراس الأمن من كوريا الشمالية أثناء محاولتهم منع الصحافة.

وشوهدت في وقت لاحق وهي توجه المراسلين خارج المبنى الذي يعقد فيه اجتماع ”كيم – ترامب“، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وازدادت حدة الشجار بشكل خاص عندما حاول المراسلون الدخول إلى غرفة حيث كان ترامب وكيم يجتمعان بعد تبادل المصافحة الأولية على الحدود.

وحاول الحراس الكوريون الشماليون منع أعضاء الصحافة الأمريكية فعليًا من دخول الغرفة، وقاموا بدفعهم، واستدعيت الخدمة السرية للتدخل.

وستتولى ستيفاني جريشام، التي كانت المتحدثة باسم ميلانيا منذ عام 2015، منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض.

وتخلف جريشام، سارة ساندرز، التي أعلنت استقالتها في وقت سابق من شهر يونيو الجاري.