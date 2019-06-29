احتراق حافلة تقل زوارًا أجانب في الطريق إلى ”قُم“ الإيرانية (فيديو وصور)

احترقت حافلة ركاب تقل زوارًا أجانب، السبت، أثناء توجهها إلى مدينة قم جنوبي العاصمة الإيرانية طهران، فيما أعلنت السلطات الأمنية عن فتح تحقيق في أسباب الحادث.

???? اتوبوس حامل اتباع آذری در سرچم دچار حریق شد؛ مسافران سالم هستند رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی اورژانس اردبیل: اتوبوس حامل زائران آذری که به مقصد قم در حرکت بود، در نزدیکی تونل شماره ۱۲ در جاده سرچم دچار #حریق شد که خوشبختانه مسافران اتوبوس سالم هستند https://t.co/aUT1KPpvU5 pic.twitter.com/8Yx3YgBU15 — خبرگزاری تسنیم ???????? (@Tasnimnews_Fa) June 29, 2019

وأفادت وكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية نقلًا عن رئيس مركز الطوارئ الطبية بمدينة أردبيل (شمال غرب)، مجيد غريباني، أنّ ”حريقًا شب عصر اليوم في حافلة كانت تقل زوارًا آذريين (من دولة آذربيجان) كانت متجهة في زيارة إلى مدينة قُم“.

وأضافت الوكالة أنّ ”قوات الحماية المدنية توجهت إلى موقع اشتعال الحافلة“، منوهة إلى ”عدم وجود إصابات بين صفوف الركاب“.

وأوضح مجيد غريباني، أنّ ”الحافلة كانت تقل 54 شخصًا من الزوار الأجانب حيث كانت الحافلة في طريقها إلى مدينة قم“، لافتًا إلى ”عدم وضوح أسباب اشتعال الحافلة وتحرك السلطات الأمنية لكشف أسباب وقوع الحادث“.