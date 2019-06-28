الشرطة السعودية تبحث عن قطري فقد في شرق المملكة (صورة)

باشرت الأجهزة الأمنية السعودية، يوم الجمعة، عمليات البحث عن رجل قطري الجنسية يُدعى حزام بن زيد آل نديلة المري فُقد بالمنطقة الشرقية منذ يوم الإثنين الماضي في هجرة يبرين جنوب حرض، بمركبة تحمل لوحات قطرية.

وبحسب ما نشر موقع ”سبق“ المحلي، تواصل الجهات المعنية من الشرطة والدفاع المدني وبمساعدة جمعية عون وفرقة غوث والطيران الشراعي، إضافة إلى مساعدة مجموعة من أبناء القبائل، عمليات البحث عن المفقود.

بدورهم، قال ذوو المفقود إن ابنهم المري كان موجودًا داخل السعودية منذ إعلان السعودية قطع علاقاتها مع دولة قطر ولم يغادرها، وموجود غالبًا في البر لامتلاكه عددًا من البهائم، مشيرين إلى أنه لا يعاني من أي أمراض وطالبوا من تصله أي معلومة عنه التواصل مع أقرب مركز شرطة .