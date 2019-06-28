الشرطة السعودية توضح حقيقة ”اغتصاب طفل النسيم“

أكدت شرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عدم صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم ”اغتصاب طفل النسيم“.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، إن ما تم تداوله غير صحيح، مضيفًا أن المقاطع المتداولة مرتبطة بمشاجرة بدأت دوريات الأمن، صباح يوم الخميس، بحي النسيم في محافظة جدة التعامل معها ، بحسب ما نشر موقع ”سبق“ المحلي.

ودعا المسؤول الأمني الجميعَ إلى ضرورة الحذر من مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية، وتحري الدقة بنشر الأخبار والمعلومات والوسائط عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على لزوم استقاء الحقائق من مصادرها الرسمية.