تفاصيل اختفاء شاب سعودي من منزله في ظروف غامضة‎

تكثف شرطة محافظة أضم، بمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، جهودها للبحث عن شاب (يبلغ 15 عامًا من العمر)، اختفى في ظروف غامضة قبل 8 أيام، بعد خروجه من منزله.

ووفقًا لصحيفة ”سبق“ المحلية، فإن أسرة الشاب ويدعى ثامر المالكي، فوجئت باختفائه بعد خروجه من المنزل الكائن بقرية النعيمات.

وأوضحت أسرة الشاب أنها بحثت عنه في كل مكان دون جدوى، مؤكدة أن ابنها لا يعاني من أي اضطرابات نفسية.

يذكر أن حادثة مشابهة لاختفاء الشاب توفيق العتيبي، كانت قد أثارت اهتمامًا بين سعوديين، بعد أن خرج من منزله ليختفي أسبوعًا كاملًا، قبل أن يتم العثور على جثته مقتولًا في ظروف غامضة.