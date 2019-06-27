السعودية تفرج عن محبوسين بقضايا مالية بعد تبرع ضخم من الملك سلمان وولي عهده

تستعد وزارة الداخلية السعودية لإطلاق سراح عدد كبير من السجناء الموقوفين في قضايا مالية، بعد تسديد مديونياتهم من تبرعات مالية قدمها كبار قادة المملكة، وبلغت 17 مليون ريال.

وكشف وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، عن تبرع العاهل السعودي الملك بمبلغ10 ملايين ريال، وعن تبرع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 5 ملايين ريال، فيما تبرع الوزير ذاته بمبلغ مليوني ريال لخدمة ”فرجت“ في مرحلتها الثانية.

الأمير عبدالعزيز بن سعود يُعلن عن تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ عشرة ملايين ريال، وعن تبرع سمو ولي العهد الأمين بمبلغ خمسة ملايين ريال، وعن تبرع سموه بمبلغ مليوني ريال لخدمة فرجت في مرحلتها الثانية . pic.twitter.com/DGjcC6CONS — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 27, 2019

href=“https://www.eremnews.com/entertainment/society/1864104″>سلمان بن عبدالعزيز

وأطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية من خدمة ”فرجت“ والتي ستشمل العسكريين الموقوفين في قضايا مالية، بعد أن اقتصرت المرحلة الأولى التي انطلقت الشهر الماضي على السجناء المدنيين.

وتتيح مبادرة ”فُرجت“ تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية، وتعجيل السداد عنهم من خلال التبرع المالي عبر منصة ”أبشر“ الإلكترونية.

وتم الإفراج عن مئات السجناء بالفعل بعد حملات تبرع شارك فيها آلاف السعوديين وانضمت إليهم بنوك محلية ورجال أعمال سعوديون.