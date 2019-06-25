تفاصيل حادث وفاة حاتم وعبدالرحمن في السعودية

أثار وفاة كل من اللاعب السعودي في ”أحياء عسير“ عبدالرحمن وقريبه حاتم، تفاعلًا واسعًا من قبل ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد ناشطون أن سبب وفاة الشابين، حادث سير، إذ ذكروا أن الحادثة وقعت يوم الأحد بعد أن انحرفت سيارة باتجاههم، فحاول الشابان تفاديها لكن مركبتهما انقلبت بهما؛ ما أدى إلى مصرعهما.

وقال ناشطون إنه تمت الصلاة على الشابين حاتم بن يحيى بن محفر وعبدالرحمن بن أحمد بن يحيى آل حماس، وهما أبناء عمومة، أمس الاثنين، في جامع بني جابرة.

ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر ما نشره اللاعب عبدالرحمن الشهراني عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“ صورته التي أرفقها بتهنئة بمناسبة حلول عيدالفطر.

وكتب عايض بن سعد ال عليوي: ”فاجعة يوم الاثنين أذهلت العقول لشابين أحبهم الجميع بلا إستثناء .. كانو رمز الرجولة والأدب والأخلاق .. عبدالرحمن بن أحمد آل حماس .. حاتم بن يحي آل محفر .. في حادث على طريق السوده …رحمهم الله رحمة واسعه وربط على قلوب أهلم خاصه وقلوب محبيه ورزقهم الجنه.