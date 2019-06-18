العثور على جثة الساحر الهندي الذي فشل في عرضه فلقي حتفه (فيديو)

أعلنت الشرطة الهندية العثور، أمس الاثنين، على جثة ساحر غاص في مياه نهر الغانج موثقًا بسلاسل ليثبت أنه قادر على التحرر منها بسرعة.

وكان شانشال لاهيري، المعروف باسمه الفني ”حادوغار ماندرياك“ (الساحر ماندرايك)، مفقودًا منذ الأحد، وقد أنزل إلى مياه النهر بواسطة رافعة بحضور أفراد من عائلته ووسائل الإعلام والشرطة على ضفة النهر، إلا أن الرجل البالغ 40 عامًا لم يصعد إلى سطح الماء فباشرت الشرطة عملية بحث فورًا.

وكان لاهيري قال قبل مغامرته إنه قام بعرض مشابه لكن أكثر تعقيدًا قبل 21 عامًا في المكان نفسه.

وأوضح ”كنت موثقًا داخل صندوق زجاجي وقد أنزلت إلى المياه من على جسر هوارا، وقد خرجت بعد 29 ثانية“، لكنه أقر أن المحاولة هذه ستكون أصعب، موضحًا ”في حال تمكنت من التحرر هذه المرة سيكون ضربًا من السحر، وفي حال فشلت ستكون مأساة“.

وكان لاهيري حاول في العام 2013 أن يفلت من قفص زجاجي، إلا أن الجمهور اعتدى عليه بعدما تبين له أن القفص مجهز بباب.