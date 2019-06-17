ساحر هندي مفقود بعد فشله في التحرر من سلاسل بنهر الغانج‎ (فيديو)

أعلنت الشرطة في الهند فقدان ساحر، الأحد، في نهر الغانج، بعدما أوثق وأنزل إلى النهر لكنه لم يصعد إلى سطح الماء.

وقد أنزل شانشال لاهيري المعروف باسمه الفني ”حادوغار ماندرياك“ (الساحر ماندرايك) في النهار بوساطة رافعة بحضور أفراد من عائلته ووسائل الإعلام والشرطة على ضفة النهر، إلا أن الرجل البالغ من العمر 40 عامًا لم يصعد إلى سطح الماء.

وكان لاهيري قال في وقت سابق إنه قام بعرض مشابه قبل 21 عامًا في المكان نفسه، موضحًا ”كنت داخل صندوق زجاجي مقاوم للرصاص مع سلاسل وأقفال وقد أنزلت من على جسر هوارا. وقد خرجت بعد 29 ثانية“، مضيفًا ”في حال تمكنت من التحرر هذه المرة سيكون ضربًا من السحر، وفي حال فشلت ستكون مأساة“.

وكان لاهيري حاول في العام 2013 أن يفلت من قفص زجاجي إلا أن الجمهور اعتدى عليه بعدما تبين له أن القفص مجهز بباب.