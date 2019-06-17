إخفاق أمني في مطار ”بن غوريون“ يتسبب بتهريب مئات الأجانب إلى إسرائيل

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، عن إخفاق أمني كبير داخل مطار ”بن غوريون“، المطار الدولي الأكبر في إسرائيل، تسبب في تهريب مئات الأجانب إلى إسرائيل، مقابل عدد من حالات الرشاوى والنصب والاحتيال.

وذكرت قناة ”i24news“ أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 6 أشخاص وأوقفت 8 آخرين من المشتبه بهم في تهريب أجانب إلى إسرائيل، إلى جانب تلقي الرشاوى وارتكاب جرائم تتعلق بالنصب والاحتيال وانتهاك الثقة والتآمر.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية، فإن أعضاء الشبكة قاموا بتهريب مئات الأجانب إلى إسرائيل من دولة جورجيا ودول أخرى، مشيرة إلى أن عدد الأجانب الذين تم تهريبهم يتجاوز 2000 شخص.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن من بين أعضاء الشبكة الذين تم اعتقالهم، عمالًا داخل المطار، حيث قاموا بتهريب أجانب للعمل والإقامة داخل إسرائيل، مقابل مبالغ تتجاوز 10 آلاف دولار مقابل الشخص الواحد.

وأضافت الشرطة أن أعضاء الشبكة عملوا بشكل منسق ومنظم على مدار فترة طويلة، تجاوزوا من خلالها كافة الأنظمة الأمنية المتعلقة بالمعابر والمطارات، بالإضافة إلى تجاوز نقاط مراقبة الجوازات والتفتيش.