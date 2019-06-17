قائمة عربية جديدة تخوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقبلة

أفادت قناة ”مكان“ الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن قائمة عربية جديدة ستشارك في انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقبلة، مشيرة إلى إن القائمة ستكون امتدادًا لحزب عربيّ يضم قيادات سابقة وشخصيات وازنة.

وقال البروفيسور أسعد غانم، الخبير في شؤون العلوم السياسية إنه سيتم في أواخر شهر حزيران/ يونيو الجاري الإعلان عن تشكيل قائمة عربية جديدة، يطلق عليها اسم ”الوحدة الشعبية“ لخوض الانتخابات المقبلة، وأنه سيكون عضوًا فيها.

ونقلت القناة العبرية عن غانم قوله: ”إن الحزب الجديد سيضم رؤساء سلطات محلية، وقياداتٍ سابقة في القائمة المشتركة، وأكاديميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع العربي“.

وأضاف: ”أنه سيتم في منتصف شهر تموز/ يوليو القادم، انتخاب قائمة مرشَّحي الحزب الجديد“، لافتًا إلى أنه قد يكون هناك انضمام إلى صفوف القائمة المشتركة في حال تم التوافق على ذلك، وأنه في حال لم يتم الانضمام فإن الحزب الجديد سيخوض الانتخابات منفردًا.

وتمثل الأقلية العربية داخل المجتمع الإسرائيلي، عدةُ قوائم وأحزاب تشارك في انتخابات الكنيست، بهدف تمثيل وإيصال الصوت العربي داخل دولة الاحتلال.