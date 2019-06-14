برأته المحكمة.. رجل يرمي طفلته من أعلى سطح منزله (صور)

خرج رجل من جنوب أفريقيا طليقًا من المحكمة، رغم تصويره وهو يرمي طفلته من فوق سطح منزله أثناء عملية احتجاج، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتم اتهام الرجل البالغ من العمر 38 عامًا، بالشروع في القتل؛ بعد إلقاء ابنته من أعلى المنزل الكائن في بلدة غير شرعية لمنع هدمه.

واصطحب الرجل طفلته وصعد بها إلى سطح منزله؛ احتجاجًا على هدم عشرات المنازل في البلدة.

ولكن هذا الرجل تلقى اليوم حكمًا بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة 264 جنيهًا إسترلينيًا، بعد أن أقر في المحكمة بأنه مذنب بإساءة معاملة الأطفال، وبعد أن تم إسقاط تهمة الشروع في القتل عنه.

وتظهر الصور صعود رجل شرطة على سطح المنزل للإمساك بالرجل، ولكن كان هذا بعد أن ألقى الرجل بالطفلة.

ولحسن الحظ تمكن رجال الشرطة الواقفون بجوار المنزل من التقاط الطفلة ولم تتعرض لأي أذى أو إصابات.