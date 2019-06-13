تقرير يفضح طائفة ”دينية“ أمريكية تستغل الأطفال جنسيًا منذ عقود

في فيلم وثائقي جديد لقناة ”ديسكفري- Discovery“، كشفت فتاة تدعى كريستينا بابين وزميلتها الناجية جيميما فارس، عن نشأتهما الرهيبة وسط طائفة ”Children of God“.

وكانت كريستينا تبلغ من العمر (12 عامًا)، وواحدة من بين آلاف الأطفال الذين نشأوا في كميونات (مجتمعات) طائفة ”أبناء الله- Children of God“ بالولايات المتحدة، حيث وضع قادة مرضى فتيات على ”جدول زمني للمشاركة“ لعرضهنّ على عدة رجال في كل ليلة من ليالي الأسبوع.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، تأسست تلك الطائفة الدينية في العام 1968، على يد ديفيد براندت بيرغ في ولاية كاليفورنيا، ونمت إلى أن أصبحت تتكون من 130 مجتمعًا في جميع أنحاء العالم، وتضم الطائفة 13000 عضو.

وقد أقنعهم بيرغ أن نهاية العالم قادمة، وعلمهم أن الجنس هو الطريق للوصول إلى الله، وأن ”الموت هو النشوة القصوى“.

وكان ينبغي على السيدات أن يجعلن أنفسهن متاحات لأي رجل يريد ممارسة الجنس معهن، وقد وضعت الفتيات على ”جدول جنسي“ من سن 12 عامًا، وتعرض الأولاد بما في ذلك النجم الأمريكي ريفر فوينكس، للاعتداء الجنسي بداية من سن الرابعة.

وحتى نجل بيرغ، ريكي رودريغيز، تربى على يد مجموعة من المربيات تم تشجيعهن على الاعتداء عليه جنسيًا منذ الولادة تقريبًا.

كما تعرض الأطفال للضرب والتجويع، وأجبروا على ممارسة الجنس حتى ماتوا في ”معسكرات السجن“ القاسية.

وانضمت إليزابيث، أم كريستينا، إلى الطائفة عندما كانت في الـ 21 من عمرها في الستينيات، وكانت الأم الشابة وهي من ولاية لويزيانا حريصة على التخلص من قيود تربيتها الكاثوليكية.

ولم يكن والد كريستينا يريد الانضمام إلى الطائفة، ولكن عندما رفض الذهاب جاء أعضاء من الطائفة وأخذوا كريستينا رغمًا عنها.

وفي مخيم بولاية كولورادو، تم تعليم الأطفال أن يُظهروا الولاء التام لبيرغ، والذي أطلقوا عليه اسم ”الأب ديفيد“، وقيل لهم إن جميع البالغين هناك الآن هم آباؤهم.

ولم يُسمح للأطفال بالذهاب إلى المدرسة، وبدلًا من ذلك علمهم بيرغ ممارسة الجنس.

وتقول كريستينا: ”عندما تستيقظ في الصباح، يتم إسماعك كلمات الأب ديفيد، وعندما تذهب إلى السرير يقرأ لك شخص ما كتاباته“.

وتضيف جيميما التي ولدت بالطائفة في سياتل عام 1972، بعد أن هربت والدتها الحامل من والدها: ”تم التحكم في جميع شؤون حياتك ومراقبتها حتى عدد قطع ورق التواليت التي تستخدمها“.

وكان بيرغ- والذي تم طرده من الكنيسة، وهو أب متزوج وله 4 أطفال من الكنيسة- مهووسًا بالجنس وأخبر أتباعه بأن: ”الشيطان يكره الجنس، ولكن الله يحبه“.