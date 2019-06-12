أكاديمية أردنية جريئة تقتل أفعى ضخمة داهمت منزلها (فيديو)

تمكنت أكاديمية جامعية أردنية جريئة من القضاء على أفعى ضخمة من نوع الأفاعي القاتلة، بعدما داهمت حديقة منزلها، في إحدى أحياء العاصمة عمّان.

ظهرت الدكتورة غيداء أبورمان في مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وكانت تمسك الأفعى بيدها والدماء تنفر من جسدها.

ونشرت أبورمان الفيديو الذي رافقها الظهور فيه طفل، معلقة عليه بقولها: ”هاي الحية والدم بيفور منها، حية صحراوية محرشفة ديروبالكم“، محذرةً من مخاطرها، وكثرة انتشارها بين الطرقات في هذه الآونة.

وأشاد متفاعلون مع الفيديو بجرأة الأكاديمية الأردنية مؤكدين ضرورة قيام الدفاع المدني الأردني بتأهيل الناس للتعامل مع الأفاعي التي تنتشر في فصل الصيف.