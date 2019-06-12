امرأة تخطف طفلة على دراجة في وضح النهار (فيديو)

وثق فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لحظة اختطاف طفلة من محمية ”يولينتشو“ الطبيعية في ”دونغفانغ“ بمقاطعة هاينان جنوب الصين.

وفي التفاصيل، لاحظت سيدة تُدعى فو، وتبلغ من العمر 32 عامًا، الطفلة وهي تبكي بمفردها بعدما انفصلت عن جديها في الشارع المزدحم، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

واقتربت الخاطفة من الطفلة البالغة من العمر 3 أعوام، وأمسكت بيدها وأخذتها بعيدًا مدعية أنها ستشتري لها شرابًا، ثم وضعتها على دراجة نارية وغادرت المنطقة إلى فندق قريب تقيم فيه مع آخرين.

وحددت الشرطة بعد تحقيقات استمرت 7 ساعات، موقع الطفلة على بعد عدة كيلومترات من موقع اختطافها، حيث داهمت غرفة الخاطفة ووجدت الطفلة.

وقالت شرطة ”دونغ فانغ“، في بيان، إن الطفلة لم تصب بأذى، وقد تم لم شملها مع والديها، كما احتُجزت الخاطفة بتهمة خطف الأطفال، وتم اعتقال 3 آخرين، رجلين وامرأة، وجارٍ التحقيق معهم.

ويُعد اختطاف الأطفال والاتجار بهم مشكلة اجتماعية خطيرة في الصين، حيث يتم اختطاف حوالي 70 ألف طفل كل عام لاستغلالهم في العمل القسري أو التبني أو الدعارة.