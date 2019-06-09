وفاة يمنيين في عدن بسبب سوء الأحوال الجوية (صور)

تسبب سوء الأحوال الجوية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جراء المنخفض الجوي الذي يضرب معظم المحافظات الجنوبية، بوفاة شخصين، وبأضرار مادية.

وبحسب شهود عيان، فإن الرياح التي سبقت هطول الأمطار في عدن، مساء السبت، تسببت بسقوط شجرة على شاب في حديقة ”الكمسري“ بمدينة الشيخ عثمان، الأمر الذي أدى إلى وفاته، فيما توفي الشخص الآخر جراء ملامسته أحد أعمدة الإنارة أثناء هطول الأمطار بالمدينة ذاتها.

وأدى هطول الأمطار المستمر بشكل متفاوت في مناطق عدن، إلى غرق بعض الأحياء السكنية المنخفضة في مديريتي ”صيرة“ و“التواهي“، إضافة إلى منطقة ”دار سعد“، كما تسبب في تعطيل الحركة المرورية في عدة شوارع، نتيجة تراكم كميات كبيرة من المياه، مع عدم وجود قنوات لتصريف مياه الأمطار.

وانقطع التيار الكهربائي عن جميع مناطق عدن لأكثر من سبع ساعات، قبل أن يعود إلى عدد من المناطق الأقل ضررًا، فيما بقيت الكهرباء مقطوعة عن المناطق المتضررة، في حين تشير تقارير محلية إلى عمليات إصلاح جارية لإعادة التيار.

ورجح ”المركز الوطني للأرصاد الجوية“ أن تتطور حالة المنخفض الجوي إلى أن يصبح حالة مدارية خلال الـ 48 ساعة المقبلة، في حال حصول العوامل المساعدة لتغذيته.

وذكر المركز أن الأمطار القوية المصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الهابطة التي بلغت سرعتها حوالي ٤٥ عقدة، وشهدتها معظم مناطق عدن، والمحافظات المجاورة لها، أدت وفقًا للتقديرات الأولية إلى أضرار مادية وتضرر عدد من المنازل.