تفجير صغير يستهدف مهرجانًا فنيًا للطفلة ماريا قحطان في عدن

ذكرت تقارير إعلامية يمنية، مساء الخميس، أن مجهولين فجّروا قنبلة يدوية غير بعيد من تجمع في مهرجان فني للفنانة الصغيرة ماريا قحطان في مدينة عدن، دون أن يسفر الحادث عن ضحايا رغم التدافع والهلع عقب الحادثة.

ووقعت الحادثة في مكان العرض على ملعب نادي المنصورة في عدن.

#عدن

لحظة انفجار القنبلة الصوتية في حفل الطفلة الفنانة

#ماريا_قحطان pic.twitter.com/BU1Z4N5fwL — نجيب حسين اليافعي (@njybalyafy13) June 6, 2019

وبحسب مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي فإن مجهولين رموا قنبلة يدوية من خلف سور الملعب، ما أدى لحالة من الخوف والهلع بين الأسر المشاركة في الحفل وسط تزاحم شديد للهروب من الملعب.

وتداول نشطاء تصريحات للطفلة ماريا قحطان أكدت فيه أنها بخير وجميع حضور الحفل.