أمريكي يفوز بـ344 مليون دولار بفضل حفيدته

فاز أمريكي يُدعى شارل جاكسون جونيور بسحب لليانصيب بمبلغ 344.6 مليون دولار ما يُعادل 300 مليون يورو، بعدما دخل اللعبة في سلسلة أرقام موجودة داخل علبة بسكويت صيني .

واعتاد جونيور منذُ عامين اللعب في أرقام موجودة داخل علب بسكويت، تشتريها حفيدته، وتسمّى بسكويت الحظ وتوزّع في بعض المطاعم الآسيوية، وتوجد داخلها ورقة تحتوي على سلسلة من الأرقام.

وذكر موقع ”لوباريزيان“، أن جونيور لم يتابع السحب مباشرة، وعلم بالنتيجة من خلال شبكة الإنترنت، حيثُ اعتقد في البداية أن المبلغ الذي فاز به لا يتجاوز الـ50 ألف دولار، أي 7000 مرة أقل من قيمة الجائزة.

وأعلنت شركة اليانصيب في ندوة صحفية، أن مبلغ الجائزة هو أكبر مبلغ تفوز به تذكرة يانصيب واحدة في ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة.

وخيّرت الشركة الفائز بين الحصول على المبلغ على دفعات تستمر لبضع سنوات، أو أن يستلم فورًا المبلغ ناقصًا بـ223 مليون دولار، فاختار الاقتراح الثاني، وبالتالي سيستلم مبلغ 193 مليون يورو.

وأعلن الفائز أنه سيتبرع بجزء من المبلغ للأعمال الخيرية، وتمنى ألا يغير المال من شخصيته.