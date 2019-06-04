إخلاء مركز تجاري بشكل مؤقت في أبوظبي إثر انطلاق إنذار‎

أخلت الجهات المعنية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي مركزًا تجاريًا، اليوم الثلاثاء، بشكل مؤثت وذلك بعد انطلاق إنذار، وفق ما أعلنته حكومة أبو ظبي عبر ”تويتر“.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في تغريدة إنه ”حفاظًا على سلامة الزوار والعاملين في ياس مول، تم إخلاؤه مؤقتًا بعد انطلاق إنذار صباح اليوم. وبعد إتمام إجراءات السلامة، تم افتتاح المول من جديد الآن.. نأسف لأي إزعاج وكل عام وأنتم بخير“.

حفظاً على سلامة الزوار والعاملين في ياس مول, تم إخلائه مؤقتاً بعد انطلاق إنذار صباح اليوم. وبعد إتمام إجراءات السلامة، تم افتتاح المول من جديد الآن. نأسف لأي إزعاج وكل عام وأنتم بخير. pic.twitter.com/0KhB3etpXY — المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي (@admediaoffice) June 4, 2019

وأصدرت إدارة ”ياس مول“ بيانًا توضيحيًا جاء فيه: ”أنه تم إخلاؤه مؤقتًا بعد انطلاق إنذار صباح اليوم، وذلك حفاظًا على سلامة الزوار والعاملين، مشيرة إلى أنه بعد إتمام إجراءات السلامة، تم افتتاح المول من جديد الآن“.

ويعتبر ”ياس مول“ أحد أكبرالمراكز التجارية في العاصمة أبوظبي ويوجد في جزيرة ”ياس“ التي تعتبر مقصدًا سياحيًا عالميًا يضم العديد من المرافق الترفيهية مثل ”عالم فيراري“ و“وورنر برذر“ وغيرها.