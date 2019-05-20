10 آلاف زائر لمتحف ”اللوفر أبو ظبي“ خلال يوم واحد

المصدر: ا ف ب

زار نحو 10 آلاف شخص متحف اللوفر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في يوم واحد، وهو اليوم العالمي للمتاحف، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وقام المتحف بتمديد ساعات عمله في 18 أيار/مايو، وهو اليوم العالمي للمتاحف حتى الواحدة بعد منتصف الليل، لإتاحة المجال للزائرين.

ودشّن اللوفر أبوظبي الواقع في جزيرة السعديات عند أطراف العاصمة الإماراتية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يفتح أبوابه للزوار في 11 من الشهر نفسه. وقد صمم المبنى المهندس الفرنسي جان نوفيل.

واللوفر أبوظبي، وهو أول متحف يحمل اسم اللوفر خارج فرنسا، جاء ثمرة اتفاق حكومي مشترك وقعته باريس وأبوظبي العام 2007. ومدة الاتفاق ثلاثون عامًا، وتقوم باريس بموجبه بتقديم الخبرة وإعارة القطع الفنية وتنظيم معارض مؤقتة مقابل مليار يورو.