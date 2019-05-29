الرغبة بظهور ”المهدي المنتظر“ وراء اغتيال ممثل خامنئي جنوب إيران

كشف مسؤول ديني بالحوزة الشيعية في إيران عن سبب مقتل محمد خرسند، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، وإمام جمعة مدينة كازرون جنوبي البلاد والذي لقي مصرعه أمس طعنًا بالسكين على يد مجهولين.

وقال مدير الحوزة العلمية الشيعية بمدينة كازرون، محمود صحرايي، اليوم الأربعاء، ”إن قاتل خطيب جمعة كازرون كان أحد أعضاء الجماعات المنحرفة الداعية للمهدوية التي تدعو لظهور الإمام المهدي (الإمام الثاني عشر الغائب لدى الشيعة)“.

وأضاف صحرايي، في تصريحات لوكالة ”حوزه نيوز“ التابعة للحوزة الشيعية: ”إن القاتل كان يخالف النظام والدين ودومًا ما يتشاجر مع رجال الدين، حيث يرى أنهم سبب في منع ظهور الإمام المهدي“ بحسب تصريحه للوكالة الإيرانية

وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن اغتيال مسلحين مجهولين، فجر اليوم الأربعاء، محمد خرسند ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، وإمام جمعة مدينة كازرون التابعة لمحافظة فارس جنوبي البلاد والواقعة في منتصف الطريق بين محافظتي شيراز وبوشهر.

وأظهرت المعلومات الأولية عن ملابسات الحادث أن المهاجمين قاموا بطعن خرسند بسكين أمام منزله، ليتوفى على الفور نتيجة لشدة الإصابات.