شاهد لحظة انهيار مسرح في الصين ومقتل طفل وإصابة 14 آخرين (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار مسرح تحت أقدام مائة من الأطفال والكبار، مسفرًا عن مقتل طفل وإصابة 14 آخرين.

انهار المسرح في نهاية عرض راقص أقيم بمدينة تشانغتشو في الصين، وأدى لوفاة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، وإصابة 14 آخرين، بينهم 5 بالغين.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يظهر الفيديو كيف اجتمع المشاركون في عرض الرقص على خشبة مسرح ”غولدن دافوديل“ للفنون الأدائية في مدينة ”تشانغتشو“ الصينية، قبل لحظات من انهياره.

ومع انهيار الجزء الأوسط من المسرح الخشبي أسفل أقدام المؤدِّين، صرخ المنظمون وهم يشاهدون عشرات الأطفال يسقطون وسط الركام.

سرعان ما هرع الجمهور نحو المسرح المنهار لإنقاذ الأطفال العالقين، وقضى رجال الإطفاء حوالي 20 دقيقة في مساعدة الأطفال، وتحرير طفلة علقت ساقها بين ركام المسرح ودعامات المنصة.

وكشفت خدمات الطوارئ أن 2 من المصابين الـ 14 في حالة خطيرة، ولكن لم يُكشف عن هوية الضحية المتوفاة.

وبحسب ما ورد، احتجزت السلطات 3 موظفين من شركة ”كونمينغ كوشن“ للإذاعة الثقافية، التي استضافت هذا الحدث، حيث تشير نتائج التحقيق الأولية إلى أن المسرح كان يحمل عددًا أكبر من سعته، كما قال أحد المنظمين إن المسرح كان ”قديمًا جدًا“.