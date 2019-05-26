حادث سير يودي بحياة 9 شرطيين بينهم ضابطان شمال مصر

لقي 9 شرطيين بينهم ضابطان مصرعهم، اليوم الأحد، إثر حادث سير شمال شرق مصر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن سيارة شرطة اصطدمت بسيارة نقل، بإحدى القرى في محافظة الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن مصرع 9 شرطيين بينهم ضابطان نتيجة اشتعال النيران بسيارتهم عقب التصادم، فيما تباشر النيابة العامة التحقيق.

وتتكرر حوادث المرور في مصر بسبب رعونة القيادة، وسوء حالة بعض الطرق، وعدم الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارات، وفق تقارير محلية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، كشف تقرير حكومي أن عدد حوادث الطرق بمصر في النصف الأول من 2018 بلغ 4426 حادثا، مقابل 5836 حادثا في الفترة نفسها من العام 2017.