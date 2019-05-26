مصر.. وقف بسمة وهبة عن الظهور الإعلامي

قررت نقابة الإعلاميين في مصر، وقف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «شيخ الحارة» المثير للجدل والمذاع عبر قناة «القاهرة والناس» بسبب أزمة حلقة الفنان ماجد المصري وإهانته للأفارقة أصحاب البشرة السمراء.

وقال نقيب الإعلاميين، الدكتور طارق سعده، إن مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف بسمة وهبة، مقدمة برنامج شيخ الحارة المذاع على قناة القاهرة والناس، بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، والتى تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني.

وأضاف ”سعدة“ في بيان له الأحد، إن بسمة وهبة خالفت أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 الذى حظر ممارسة النشاط الإعلامى دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة.

ولفت البيان الصادر إلى الإعلامية المصرية، لم تقم بتقنين أوضاعها مع النقابة، وغير مقيدة بأى من جداول القيد، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقاً للمادتين “ 2 – 19 “ من قانون النقابة“.