القبض على مشتبه فيه بإضرام النار في مسجد غربي ألمانيا

اعتقلت السلطات الألمانية، مشتبهًا فيه يبلغ من العمر 52 عامًا، على خلفية الحريق الذي اندلع في مسجد بمدينة ”هاغن“ غربي البلاد السبت.

وقال بيان أصدرته شرطة المدينة الأحد، إنّ بلاغات المقيمين بالقرب من المسجد الواقع في شارع ”ألبيرفيلدر“، أدت إلى إلقاء القبض على المشتبه فيه، وهو مشرد يعيش مع كلبيه في محطة القطارات المركزية.

وأضاف البيان أنّ ”تحقيقات الشرطة والنيابة العامة حول الحادث لا تزال مستمرة“.

واندلع حريق في العاشرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي، بدأ من صناديق القمامة أمام المسجد، وامتد إلى المسجد وألحق به أضرارًا مادية.

ولم تقع إصابات بين رواد المسجد الذين كان بينهم نساء وأطفال، وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة اقتراب المشتبه فيع من مدخل المسجد.

وقال شهود عيان إنّ الحريق بدأ مباشرة بعد مغادرة المشتبه فيه المكان.