تفاصيل جديدة بشأن وفاة الخادمة الفلبينية دياج في الكويت

أعلنت السفارة الفلبينية في الكويت أنه لم يتم توجيه الاتهام إلى أي شخص في قضية وفاة الخادمة الفلبينية كونستانسيا لاغو دياج، التي توفيت قبل أيام قليلة، وتسببت بإعادة حالة من التوتر بين البلدين.

ونقلت وسائل الإعلام الفلبينية عن السفارة أنه لا وجود لمتهم لحد الآن في القضية، وأن السلطات الكويتية التقت كفيل الخادمة دياج والبالغ من العمر 60 عامًا، وهو ليس مشتبهًا به في القضية، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وأضاف الإعلام الفلبيني أن ”القائم بالأعمال في السفارة الفلبينية في الكويت التقى بوزير الخارجية الكويتي لطلب المساعدة في الإسراع بإصدار تقرير الطب الشرعي، وأن الحكومة لا تزال تنتظر صدور التقرير الطبي بشأن حالة الوفاة من قسم التحقيقات الجنائية في الكويت“.

وأعربت السفارة عن أملها في أن تتم إعادة جثمان الخادمة إلى مانيلا في غضون يومين، مشيرًا إلى أن الحكومة الفلبينية ستتحمل تكلفة نقل جثة الخادمة من الكويت إلى مسقط رأسها في مدينة إيزابيلا.

ويوم أمس الإثنين، أعلن القصر الرئاسي في الفلبين أنه أصدر موافقته على مراجعة الاتفاقية التي وقعتها الحكومتان الكويتية والفلبينية قبل عام بشأن حقوق العمالة الفلبينية العاملة في الكويت بعد حادثة وفاة الخادمة.

وسبق أن كشف مصدر أمني كويتي أن وفاة الخادمة الفلبينية دياج، التي فارقت الحياة يوم الـ14 من أيار/ مايو الجاري، طبيعية ولا توجد فيها شبهة جنائية، أو أي دليل ملموس يشير إلى تعرضها للضرب بعد معاينة الجثة، مؤكدًا أن علاقة العاملة الفلبينية بمخدومها جيدة.

وأعادت حادثة وفاة الخادمة ملف العمالة المنزلية إلى الواجهة مجددًا بعد تلويح وزارة العمل الفلبينية باحتمال إيقاف إرسال العمالة المنزلية الفلبينية إلى الكويت، وإعادة حظرها بعد مطالبة مسؤولين فلبينيين السلطات المعنية في الكويت بمتابعة القضية وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.

وشهدت العلاقات الفلبينية الكويتية توترًا العام الماضي؛ على خلفية جريمة العثور على جثة خادمة فلبينية مجمدة في ثلاجة في إحدى الشقق، ومر على وفاتها عام كامل، أعلن بعدها الرئيس الفلبيني حظرًا على إرسال العمالة للكويت، قبل أن يتوصل البلدان إلى اتفاق جديد بشأن العمالة ورفع الحظر في شهر أيار/ مايو من العام الماضي.