إمام يقطع ”التراويح“ ويغادر المسجد في تونس

قررت وزارة الشؤون الدينية التونسية، اليوم الإثنين، إقالة أمام مسجد ”القادرية“ بمحافظة الكاف شمال غربي البلاد؛ على خلفية مخالفته القواعد المتعارف عليها خلال شهر رمضان المبارك، بحسب ما أفادت به مصادر بالوزارة.

وأكدت مصادر لموقع ”إرم نيوز“، أن قرار العزل جاء في إطار خطة وضعتها الوزارة خلال شهر رمضان، لمعاقبة كل الأئمة المخالفين لتعليماتها.

وقرّرت الوزارة عزل الإمام بسبب مغادرته للمسجد بعد الركعة الرّابعة من صلاة التراويح، رافضًا إكمال الصلاة بعد أن تم منعه من جمع المال.

وخرج الإمام من المسجد ليلة أمس، مستنكرًا منعه من جمع المال، بعد أن طاف بقبّعته على المصلّين طالبًا منهم وضع الأموال فيها.

وأكّد مدير الشؤون الدينية بمحافظة الكاف، رمزي السالمي، أن الإمام غادر المسجد وهو غاضب، بعد أن قام الإمام الخطيب المشرف على مسجد ”القادرية ”بمنعه من جمع المال.

وأضاف رمزي السالمي، أن الإمام الخطيب الذي يُعتبر أعلى درجة من إمام صلاة التراويح، كان موجودًا بالصّدفة، وقام بمنع جمع الأموال؛ لأن هذه العملية مخالفة للقانون التونسي.

وأشار السالمي في تصريح لإذاعة ”موزاييك المحلية“، أنه جرت العادة في العديد من المحافظات التونسية، أن يجمع إمام صلاة التراويح الأموال من المصلّين، مؤكّدًا أنها تُعتبر ”مكافأة “ أو ”هبة“ له.