الكويت.. وافدون يعتدون بالضرب على صديقهم لإفطاره في نهار رمضان

اعتدى عدد من الوافدين الآسيويين في الكويت، على صديقهم بالضرب؛ بعد اكتشافهم إفطاره في نهار رمضان وعدم صيامه.

ووفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية، فإن الوافدين وهم على مائدة إفطار صائم في منطقة الفروانية، قاموا بضرب صديقهم بعد معرفتهم بعدم صيامه، حين شاهدوه يشرب الماء قبل موعد الإفطار بنصف ساعة.

وقال الوافدون بعد تسجيل قضية اعتداء بحقهم والتحقيق معهم، إنهم اعتقدوا أن صديقهم أقدم على شرب الماء بسبب النسيان، وعند تذكيره واصل تناول الطعام، ليقوموا بالاعتداء عليه ضربًا، بعد أن وصفوه بالتحقيق بـ ”كلب رمضان غير الصائم“.

وعادة ما تنبه وزارة الداخلية الكويتية قبل شهر رمضان، إلى ضرورة احترام مشاعر الصائمين، وعدم المجاهرة بالإفطار الذي يعاقب عليه القانون الكويتي بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وغرامة مالية لا تتجاوز المائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.