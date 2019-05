الكويت.. وافدون يعتدون بالضرب على صديقهم لإفطاره في نهار رمضان

View this post on Instagram

اعتدى عدد من الوافدين الآسيويين في الكويت، على صديقهم بالضرب؛ بعد اكتشافهم إفطاره في نهار رمضان وعدم صيامه. . وقال الوافدون بعد تسجيل قضية اعتداء بحقهم والتحقيق معهم، إنهم اعتقدوا أن صديقهم أقدم على شرب الماء بسبب النسيان، وعند تذكيره واصل تناول الطعام، ليقوموا بالاعتداء عليه ضربًا، بعد أن وصفوه بالتحقيق بـ ”كلب رمضان غير الصائم“. . #إرم_نيوز #اعتداء #ضرب #حوادث #الكويت #رمضان #صيام #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trends#kuwait