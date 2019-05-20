مقتل 4 عمال بانفجار في مصنع للصلب بإيران

لقي 4 عمال مصرعهم نتيجة انفجار وقع في مصنع للصلب بمدينة ”أبهر“ الصناعية بمحافظة زنجان شمال غرب إيران، بحسب ما أعلنت الوكالة الرسمية الإيرانية، اليوم الإثنين.

وقالت وكالة ”إيرنا“ الحكومية، إن ”انفجارًا وقع في وقت متأخر من مساء الأحد، بمصنع للصلب بمدينة أبهر الصناعية؛ نتيجة خلل في إحدى الغلايات التي تعمل على الصلب أدى إلى تدمير سلسلة من الرافعات في المصنع، ووفاة أربعة عمال“.

وقالت مصادر عمالية للوكالة، إنه ”في بداية الانفجار توفي أحد العمال فورًا فيما أصيب 3 آخرون بحروق تصل إلى 80%، وأثناء نقلهم إلى المستشفيات المحلية بمدينة أبهر التابعة لمحافظة زنجان، فارقوا الحياة“.

وفي العام الماضي، أدى انفجار فرن في شركة ”نيجين للحديد“ بمدينة ”أبهر“، الواقعة في المجمع الصناعي للمدينة، إلى إصابة 3 عمال بجروح.

وفي الـ 30 من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن علي مظفري، المفتش العام لوزارة العمل والرفاه الاجتماعي، أن ”حوالي 10 آلاف شخص أصيبوا بجروح في العام الماضي؛ بسبب حوادث أثناء العمل، فيما توفي حوالي 700 شخص آخرين“.

وأضاف مظفري أن ”السبب الأكثر أهمية لارتفاع معدلات الحوادث المرتبطة بالعمل في إيران، هو قلة تدريب العاملين في وحدات التصنيع“.

ووفقًا لإحصاءات الطب الشرعي، في السنوات العشر الماضية، توفي حوالي 15997 شخصًا في البلاد بسبب الحوادث المرتبطة بالعمل.