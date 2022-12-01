مصرع 10 أفراد بانقلاب سيارة محملة بالعمال في مصر

لقي 10 أشخاص مصرعهم بعد انقلاب سيارة عمالة زراعية نصف نقل بمركز وادى النطرون على طريق البحيرة الصحراوي؛ ما أدى لسقوط ضحايا ومصابين.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغا يُفيد بانقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي بنطاق بمركز وادي النطرون البحيرة.

وانتقل رجال الأمن وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، وتبين مصرع 10 أشخاص وإصابة آخرين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم، جميعهم عمال زراعيين.