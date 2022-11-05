مصر.. مصرع 5 من أسرة واحدة إثر حادث سير في الساحل الشمالي

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي.

وعند حضور رجال الأمن إلى موقع الحادث، تبين انقلاب السيارة، ومصرع أسرة كاملة مكونة من الأب والأم وأبنائهما الثلاثة.

وجرى نقل الضحايا إلى ثلاجة مستشفى مطروح العام، وتحرر المحضر اللازم وإحالة الملف إلى النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات.

ولم تقدم التقارير المحلية المصرية، التي أوردت النبأ، تفاصيل إضافية عن طبيعة الحادث، ولا عن أعمار الضحايا.