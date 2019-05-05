مروحية سعودية تنقذ مريضًا أوكرانيًا في سفينة بالبحر الأحمر (صور)

نشرت وسائل إعلام سعودية، يوم الأحد، صورًا لعملية إسعاف مريض أوكراني الجنسية، عبر مروحية سعودية، من على متن سفينة عابرة للبحر الأحمر، بعدما أصيب بنزيف يتطلب نقله للمستشفى.

وشارك فريق سعودي كبير ينتمي لحرس الحدود، وطيران الأمن، والهلال الأحمر السعودي، في عملية إسعاف المريض يوم أمس السبت، ونقله لتلقي العلاج في المركز الطبي الدولي بجدة، بعد أن عانى من متلازمة فقر الدم الحاد (النزفية)، وتعرضه لنزيف في الجهاز الهضمي العلوي.

وأظهرت الصور فريق إنقاذ سعوديًا بملابس عسكرية على متن مروحية إخلاء طبي، وهم ينقلون المريض على مراحل من السفينة إلى الطائرة ثم إلى قاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية، ثم إلى المستشفى.

وكانت السفينة (NAUTICA) ترفع علم جمهورية جزر مارشال، قادمة من ميناء راشد ومتجهة إلى ميناء العقبة في الأردن، عندما أبلغت الجهات السعودية المختصة بأنها على بعد 60 ميلًا من ميناء جدة الإسلامي، وتحتاج لنقل مريض يحتاج تعويض نزيف نقص حجم الدم لديه.

والسعودية موقعة على الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979، بحيث يتلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) التابع لحرس الحدود السعودي، على الدوام بلاغات إسعاف وإنقاذ من عرض البحر.